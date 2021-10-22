Политологи о Радкевиче: Литва не может поступиться делом о событиях 13 января

Литва не может поступиться делом о событиях 13 января 1991 года, отмечают политологи в связи с задержанием в Греции по просьбе Литвы осужденного по этому делу гражданина Украины Александра Радкевича.

Доцент Института международных отношений и политологии (ИМОПН) Вильнюсского университета (ВУ) Кястутис Гирнюс полагает, что Литва, получив А. Радкевича, которого считают в Украине героем, могла бы помиловать его.

Между тем, политолог ИМОПН ВУ и представитель неправительственной организации Freedom House Витис Юрконис считает, что участие в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами не может стать индульгенцией для прошлых преступлений.

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Документ, полученный BNS в четверг от украинских правозащитников, свидетельствует, что А. Радкевич, осужденный по делу 13 января, является ветераном войны Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Украинские дипломаты требуют объективного и беспристрастного рассмотрения дела А. Радкевича.

МИД Литвы заявляет, что не располагает информацией о причастности осужденного по делу 13 января к конфликту с сепаратистами.

Литва не может отступить

Как сообщил BNS политолог ИМОПН ВУ К. Гирнюс, вопрос экстрадиции А. Радкевича очень щепетильный.

По его словам, хотя Вильнюс и Киев поддерживают дружеские отношения, к этому человеку относятся по-разному: в Литве он считается преступником, а в Украине - патриотом, который боролся за свободу страны.

Однако политолог считает, что Литва должна вернуть его в страну.

"Литва действительно не может отступить, она должна требовать, чтобы его вернули Литве. В противном случае дело 13 января будет скомпрометировано", – сказал К. Гирнюс.

Он добавил, что отступление даст возможность российской пропаганде назвать дело сфабрикованным и основанным на догадках.

По словам К. Гирнюса, во избежании политического спора с Украиной А. Радкевич может быть помилован.

"Если это человек, который Украине очень важен, то для поддержания хороших двусторонних отношений его можно помиловать. Ты отправляешь его в тюрьму, а через два-три месяца отпускаешь, говоря, что он искупил свою вину", – сказал политолог.

Сегодняшние заслуги не освобождают от ответственности

Политолог ИМОПН ВУ В. Юрконис утверждает, что экстрадиция А. Радкевича не является удобным вопросом, однако то, что он патриот Украины, не освобождает его от ответственности за ранее совершенные преступления.

Политолог также не считает, что этот вопрос каким-либо образом может повлиять на двусторонние отношения между Литвой и Украиной.

"Не думаю, что эта ситуация драматична и может повлиять на двусторонние отношения между Украиной и Литвой. Дело 13 января - очень важный вопрос для Литвы, здесь нет ситуации "любовь - не любовь" или "патриот - не патриот"", – сказал BNS В. Юрконис.

По его словам, главный вопрос заключается в участии осужденного в преступлениях 13 января.

"Не важно, (Владимир) Усхопчик, (Михаил) Головатов или Радкевич. Это неудобный вопрос, но его статус ветерана не освобождает от ответственности ни в Украине, ни в Литве. Было бы очень странно, если бы статус украинского патриота снимал с вас ответственность", - сказал В. Юрконис.

"Есть решение, которое нужно исполнять. Если в процессе были какие-то ошибки, Литва это учтет, но сам факт того, что человек участвовал в сопротивлении агрессии Кремля против Украины, я думаю, никак не является индульгенцией от преступлений, совершенных в прошлом или после этого", – резюмировал политолог.

Служил в 2015-2016 годах

В справке Министерства обороны Украины, которой располагает BNS, указано, что А. Радкевич был участником антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, которая началась в 2014 году.

В 2015-2016 годах служил в городе Бахмут Донецкой области в три смены по несколько месяцев каждая.

"В этот период он был в составе Вооруженных сил Украины. Не просто в добровольческих батальонах, но в вооруженных силах", – сказал в четверг BNS Александр Павличенко, являющийся исполнительным директором Хельсинкского союза по правам человека в Украине, который занимается организацией правовой защиты А.Радкевича.

"Он был чисто военным", – добавил юрист, который также является членом нескольких советов и комиссий, консультирующих президента Украины.

Справка, подтверждающая статус А. Радкевича как участника антитеррористической операции, была выдана 19 ноября 2016 года.

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) указало BNS, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что А. Радкевич является ветераном АТО.

"Министерство иностранных дел не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Это могут пояснить только ответственные украинские ведомства", - сказала представитель по связям с общественностью министра Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене.

Украина требует объективного процесса

Представитель МИД Украины заявил в четверг, что Киев настаивает на объективном и беспристрастном расследовании дела А. Радкевича.

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, через несколько дней консулы страны должны посетить А. Радкевича.

"25 октября арестованного также должны посетить украинские консулы. МИД Украины задействовал и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина", – сказал О. Николенко агентству "Интерфакс".

"Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы. 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев", – добавил он.

Наказание А. Радкевича - одно из самых мягких

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Комитета телевидения и радиовещания.

Правоохранительные органы Литвы утверждают, что А. Радкевич участвовал в военном штурме Дома печати, обеспечивал поддержку воздушно-десантных частей и запугивал людей опасным маневрированием на территории здания.

Четырехлетний тюремный срок для А. Радкевича - один из самых коротких по делу о событиях 13 января. При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что А. Радкевич на момент совершения преступления был очень молод, ему было 23 года.

По делу 13 января было осуждено 67 человек.

А. Радкевич был в числе нескольких осужденных, которые осенью этого года безуспешно пытались обжаловать приговор Апелляционного суда в Верховном суде Литвы. Последний жалобу не принял.

В августе Вильнюсский окружной суд выдал европейский ордер на его арест, на основании которого он и был задержан в Греции.

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