Вильнюс намерен запретить использовать твердое топливо: какие альтернативы предложат жителям

Вильнюсский муниципалитет решил запретить использование для отопления уголь и торфяные брикеты, поэтому части жителей придется подключиться к центральному отоплению. Если рядом нет сети центрального отопления, владельцам домов придется выбирать между котлами для биотоплива или тепловыми насосами – на их приобретение выплатят компенсации.

Окончательное решение по этому вопросу муниципалитет примет на следующей неделе. Если горсовет подтвердит это решение, то жителей сначала информируют о возможности перехода на другие виды топлива, предусмотрят переходной период. Поэтому ближайшей зимой перемен не будет. Позже за нарушение порядка будет грозить административная ответственность - предупреждение или штраф в размере 20-140 евро, за повторное нарушение штраф в размере 140-600 евро.

По данным муниципалитета, в Вильнюсе есть около 32 000 жилых домов, 5100 подключены к центральному отоплению, 14 400 - отапливаются газом, еще 11 800 - дровами, углем или неидентифицированным топливом.

"Во время опроса в 2019 году жители этих домов, на вопрос, чем они отапливают дома, 919 ответили (в опросе участвовали 1000 человек), что биотопливом, 5 - углем. Т.е. уголь используют 0,5% домов, 4,3% - уголь и биомассу, 91,9% - биомассу", – сообщает муниципалитет.

Представитель горсовета Дейманте Римкуте подняла вопрос, почему из-за 4,8% домов должен страдать весь Вильнюс и планета.

"Около 4,8% или 560 домов в Вильнюсе отапливают углем или углем и биомассой. Они загрязняют окружающую среду вредными отходами, вызывающими онкологические заболевания. Так не должно быть. Поэтому муниципалитет обсуждает введение запрета на использование такого топлива. За Вильнюс без копоти и угарного газа!" – писала она в социальной сети.

С ней согласился и вице-мэр Валдас Бенкунскас, заметив, что болезни дыхательных путей у детей могут появляться чаще из-за повышенного содержания твердых частиц в воздухе.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Витаутас Екелайтис сказал Delfi, что возможно часть этих домов подключить к системе центрального отопления.

"Но многое зависит от используемой системы. Если дом с печным отоплением, то центральное отопление подключить непросто, нужно не только сделать ввод, но и переоборудовать все изнутри. Если в доме уже есть радиаторы, трубы, которые подключены к котлу для твердого топлива, тогда подключить к центральному отоплению будет проще, просто ставят оборудование для теплового узла. Все еще зависит от местоположения здания, если рядом нет системы теплотрасс, к ней не подключишься", – объяснил он.

Екелайтис предложил альтернативы – тепловые насосы и печки для пеллет или котлы для нагрева воды. Каждый из этих способов имеет свои нюансы.

Он также заметил, что стоимость переоборудования системы отопления в доем будет зависеть от того, как она устроена на данный момент.

"Если достаточно оборудовать теплоузел для центрального отопления, то подключает компания бесплатно. Можно связаться с нами, коллеги приедут на место и оценят возможности подключения к системе центрального отопления", – заметил специалист.

Екелайтис напомнил, что государство выплачивает компенсации на оборудование автоматизированного теплоузла в доме. Такие компенсации выплачивает Агентство по управлению проектов, связанных с охраной окружающей среды.

Представитель агентства Аустея Йонайтите сказала Delfi, что в этом году уже дважды сообщали о такой возможности, пока новой возможности получения компенсации нет, но поскольку выделены деньги (4,5 млн. евро), о ней будет объявлено в ближайшее время.

Компенсации выделяют на установку теплонасосов и котлов для биотоплива.

"Максимальная сумма, которую выделяют одному заявителю - 14 500 евро, в среднем выплачивают 5000–7000 евро", – сказано в сообщении.

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