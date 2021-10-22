Суд приговорил к аресту мужчину, предъявившего чужой "паспорт возможностей"

Вильнюсец, который предъявил в торговом центре чужой "паспорт возможностей", будет арестован. Такое решение принял Вильнюсский участковый суд, рассмотрев уголовное дело в связи с незаконным использованием чужого документа.

"Обвиняемый без законного основания приобрел и использовал документ, принадлежащий другому физическому лицу", – сказала судья Эгле Раманаускене.

Вильнюсцу Руслану П. Назначен арест на 20 суток. Поскольку мужчина уже провел под арестом двое суток, ему осталось отсидеть 18 суток.

Руслану П. грозило более суровое наказание, но он признал свою вину, сожалел о содеянном и согласился на ускоренное рассмотрение дела. Поэтому суд уменьшил наказание на треть (прокурор предлагал взять его од арест на 30 суток).

Чужим документом ранее дважды судимый Руслан П. воспользовался 6 октября в торговом центре Ozas. У охранника подлинность документа вызвала сомнения, поэтому он вызвал полицию.

На допросе в полиции Руслан П. сознался, что воспользовался чужим документом. Он сказал, что неделей раньше нашел его на остановке и с владельцем документа не знаком.

Это уже не первое подобное дело, рассмотренное в суде – другие осужденные получили штрафы в размере почти 5000 евро, одному назначен арест на 45 суток с отсрочкой наказания.

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