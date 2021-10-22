Из каунасской школы из-за пожара эвакуировали детей и работников

В Каунасе из-за пожара из здания школы эвакуировали 30 учеников и 10 работников.

Сообщение о пожаре в школе на ул. А.Юозапавичаус поступило в четверг, около 16 ч.

Сообщалось, что в школе загорелся шкафчик. Пожар потушили работники школы. Пожарные-спасатели осмотрели помещение, других очагов пожара не обнаружили.

Во время пожара в помещении раздевалки обгорел деревянный шкафчик и находившаяся в нем одежда. С помощью специального вентилятора проветрили помещение.

Когда начался пожар, сработала противопожарная сигнализация. До приезда пожарных-спасателей администрация вывела из школы детей и работников в соседнее помещение детского сада.

По словам пожарных, причина пожара - детская шалость.

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