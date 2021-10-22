Премьер-министр Литвы подозрения президента не комментирует

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не комментирует высказанные президентом Гитанасом Науседой подозрения в связи с преднамеренным замедлением темпов вакцинации летом, чтобы не была достигнута поставленная президентом цель - привить к середине лета 70% жителей страны.

"Из уважения к институту президента премьер-министр от комментариев воздержится", – сказала пресс-секретарь Шимоните Раса Якилайтене.

Президент Литвы Гитанас Науседа еще раскритиковал правительство за медленные темпы вакцинации. По его словам, плохие показатели - результат того, что "первую половину лета проспали". Кроме того, президент подозревает, что замедление темпа могло быть инициировано намеренно, чтобы не достигли поставленную им цель - вакцинацию 70% жителей страны до середины лета.

"Но есть, как есть, и что касается вакцинации, надо напомнить, что мы практически прошляпили, проспали первую половину лета, когда, я не знаю, из каких соображений, искусственно замедлили темпы вакцинации. Может быть, для того, чтобы не достигнуть поставленной президентом цели - привить 70% до середины июля. А потом, когда увидели, что накопились большие запасы вакцины, и что начнется критика со стороны общества, тогда стали делать все возможное", – сказал журналистам президент.

На критику президента в четверг отреагировал министр здравоохранения Арунас Дулькис. По его словам, летом люди медленнее вакцинировались во всем ЕС.

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