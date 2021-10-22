Бушевавшая ночью в Литве стихия не успокоится и в пятницу

За минувшие сутки до 6 ч. утра 22 октября пожарные-спасатели 87 раз выезжали по вызову, чтобы убрать поваленные ветром деревья с проезжей части. Три дерева упали на автомобили.

В Каунасе и Клайпеде деревья упали на стоявшие автомобили, а в Биржайском районе - на проезжавшую машину. Люди во время инцидентов не пострадали.

Больше всего вызовов было в Каунасском округе – 24, Мариямпольском и Вильнюсском округах – по 12, Алитусском и Таурагском - по 9, Клайпедском – 8, Паневежском – 6, Шяуляйском – 4, Утенском – 3.

В Клайпедском порту пока ограничено судоходство.

Мощный атлантический циклон в пятницу грозит бурей. Днем время от времени будет идти дождь, местами на северо-западе осадки будут очень сильными. Как во время грозы. Ожидается сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 16–21 м/с, местами 22–27 м/с, у моря 28–30 м/с. Воздух прогреется всего до 6–11 градусов тепла.

В субботу время от времени будет идти дождь. Ветер юго-западный, западный, днем переходящий в северо-западный, скорость ветра 9–14 м/с, ночью и днем порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет 2–7, у моря до 9, днем 6–10 градусов тепла.

В воскресенье местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 6–11 м/с, днем переменного направления 4–9 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, у моря 5–7 градусов тепла, днем 5–10 градусов тепла.

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