Науседа: Литва будет добиваться общей декларации лидеров ЕС по незаконной миграции

Литва будет добиваться от европейских лидеров ясного совместного заявления о кризисе с нелегальной миграцией на границе с Беларусью, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы хотим, чтобы был очень четкий текст по миграции, разъясняющий, что это не просто миграция – мирная гуманитарная миграция, а это рычаг в руках диктатора, который используется для гибридной атаки на страны ЕС", – сказал глава государства на заседании Совета руководителей ЕС в Брюсселе.

"Если мы зафиксируем такой вывод, это означает, что мы должны соответственно подготовиться и подготовить изменения к законодательству ЕС, адаптируя их к текущим реалиям и текущим событиям", – добавил он.

По словам Г. Науседы, упомянутые изменения к законодательству касаются как миграционной политики, так и политики предоставления убежища, а также строительства забора на границе для предотвращения потоков нелегальной миграции.

Он подчеркнул, что Литва "делает все, чтобы наши партнеры лучше понимали ситуацию".

В этом году из Беларуси нелегально попали в Литву почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

Чтобы предотвратить нелегальную миграцию, со 2 августа в Литве применяется разворота нелегальных мигрантов.

Ведомства Европейского Союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с территории страны нарушает положения Европейской конвенции о правах человека. Литва, со своей стороны, указывает, что мигрантам созданы условия подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных пропускных пунктах или в посольстве в Минске.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!