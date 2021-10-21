Мэр Вильнюса предлагает правительству на Рождество ограничить возможности передвижения для непривитых

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагает правительству еще один способ борьбы с пандемией. По его словам, важно не ущемлять права привитых, но осложнить жизнь для тех, кто не прививается.

По его словам, вопрос "Когда закончится пандемия в Литве?" пора заменить вопросом "Когда мы покончим с пандемией в Литве?"

"У нас есть два пути. Где мы на самом деле находимся? Если вам кажется, что ситуация плохая, хочу информировать вас, что она еще хуже.

Мы в числе лидеров в мире по распространению COVID, больных непривитых в 4-5 раз больше, чем привитых.

Вчера привилось меньше (2364), чем заболело (3058). Вирус нас опережает.

Мы в числе лидеров по смертности – только вчера скончались 28 человек.

У нас в стране 28 000 больных. А о скольких случаях мы не знаем...

Больницы заполнены пациентами с COVID – только за последние сутки госпитализированы 172 пациента с COVID. Лечение кислородом получают 1417 человек, 244 в реанимации. Напомню, сколько стоит лечение этих людей – в первом случае около 2000 евро, с кислородом – 8000 евро, в реанимации – 50 000 евро. Посчитайте, сколько стоит нежелание прививаться.

Другие пациенты не могут получить лечение – поэтому могут появиться смерти, которые напрямую с COVID не связаны. Мы привили около 2/3 жителей, но этого мало, чтобы пресечь пути распространения вируса.

Вакцин у нас больше, чем надо, а желающих прививаться больше не становится.

Школы, которые мы хотим держать открытыми, уже говорят об удлинении каникул или частичной удаленки. К сожалению, там больше всего случаев заболевания.

Подводим итог – налицо пандемия непривитых, но она еще касается всех нас – даже тех, кто привился, чтобы защитит себя", – пишет мэр.

"Что делать дальше? Я говорил, есть два пути. Первый – бороться с теми, кто борется с вирусом и наказывать привитых. С ума сойти можно от одной мысли, что можем стрелять по ногам охранников, которые выполняют свою работу, прикидываясь экспертами обращаться в Конституционный суд из-за "паспорта возможностей" (который, напомню, позволяет не закрывать то, что было закрыто во время карантина), предлагать лечить вирус какой-то водой, а избегая вакцинации кричать о "свободной смерти". К сожалению, все это происходит уже сейчас", - пишет мэр.

По его мнению, первый путь сегодня выбрала Латвия, где ситуация похожа на литовскую, только в больницах все трагичнее. Кроме того, в Латвии не только локдаун, но и комендантский час, чего в Литве не было во время карантинов.

"Я понимаю, что когда система здравоохранения разваливается, выходов немного, но, надеюсь, в Литве до этого не дойдет. Мы не будем наказывать тех, кто сделал все, что мог в борьбе с пандемией – а ведь это так немного - только прививка. В Латвии дома придется сидеть всем - и привитым, и непривитым.

Второй путь вчера выбрала Эстония – не трогать привитых, но ужесточить условия для непривитых. В Эстонии "паспорт возможностей" с помощью тестирования не получишь – надо привиться или переболеть.

Это два пути. Или наказываем всех или ужесточаем условия для тех, кто не прививается.

Есть третий путь – ничего не делать, но тогда вирус добьет нас, поэтому такой вариант мы выбирать не будем. Я рад, что наше правительство хотя бы пока выбирает третий вариант, но я думаю, еще не все меры испытаны", – пишет мэр.

"Я не хочу, чтобы дети в Вильнюсе еще полгода сидели дома. Я не хочу видеть мертвый город, каким он был во время первого и второго карантина. Я не хочу, чтобы из-за нежелающих прививаться закрывался бизнес, а закрытие финансировали на деньги налогоплательщиков. Что я предлагаю? Я предложил правительству: к длинным выходным в ноябре мы, видимо, не успеем подготовиться, но можно уже сейчас говорить о Рождестве – ограничить движение непривитых. Если люди недостаточно сознательные, если не понимают, что они могут заразить своих пожилых родственников, то их должно защитить государство. Хотите Рождество в кругу семьи – прививайтесь сейчас.

Хорошо, что несколько дней назад решили ограничить количество покупателей в небольших магазинах. Я же считаю, что вообще на всех рынках и в магазинах не должно быть ограничений по площади - только "паспорт возможностей". То же самое должно действовать и в общественном транспорте – контролеры должны проверять не только билеты, но и паспорта.

Призываю принять такое решение.

Закрытие школ уже нельзя было бы оправдать, ведь там учится наше будущее, детям нужны настоящие знания. Но сейчас это хорошая среда для распространения вируса. Поэтому тестирование детей должно быть обязательным, а не по желанию. Так мы защитим учителей и родителей детей. Самая большая проблема тут – как сделать, чтобы противники тестирования не закрыли детей дома. Этот вопрос дольны решать социальные службы", – писал мэр.

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