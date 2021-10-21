Глава Минздрава: основная часть медицинских услуг в Литве все еще может предоставляться

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, несмотря на рост числа госпитализированных пациентов с COVID-19, большинство прочих медицинских услуг все еще может предоставляться.

В четверг он обсуждал с представителями пяти больниц дальнейшие шаги в связи с ростом количества пациентов, проходящих лечение в больницах.

"Сегодня я могу заверить вас, что, с учетом ресурсов, которыми располагает национальная система здравоохранения, медицинские услуги по-прежнему могут предоставляться населению в основной, большей части. Но для этого следует вместе организовать работу", – сказал министр журналистам после встречи.

По его словам, с руководством больниц были проведены консультации о том, как объединить ресурсы и централизованно реагировать на сложившуюся ситуацию. После обмена предложениями на следующую неделю запланировано боле подробное обсуждение.

"Объединив все наши организационные силы, то есть все регионы, мы по-прежнему сможем обеспечить предоставление всех основных услуг, но для этого необходимо, чтобы регион действовал не в одиночку, а использовал все организационные человеческие и другие ресурсы вместе", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время используются не все внутренние ресурсы системы здравоохранения.

Он отметил, что среди предложений рассматривался перевод пациентов из основного учреждения на лечение в реабилитационные больницы. Также рассматривается возможность создания мобильных групп между регионами, которые могли бы действовать в масштабе всей Литвы, что помогло бы тем регионам, где ситуация наиболее сложная, сотрудничество персонала могло бы происходить более активно.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1690 человек с COVID-19, 154 из которых находятся в реанимации.

В связи со значительным увеличением числа пациентов с COVID-19 в Вильнюсском округе несколько больниц были вынуждены приостановить плановые терапевтические услуги, а деятельность некоторых отделений была приостановлена.

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