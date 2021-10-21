В Кедайняй найдено тело пропавшей 5 месяцев назад девушки

В Кедайняй найдено тело пропавшей 5 месяцев назад 19-летней девушки. Близкие опознали тело, но специалисты еще ждут результаты ДНК. Веной девушку искали большие наряды полиции, кинологи с собаками, использовали дроны, но все было тщетно. Тело девушки нашли недалеко от дома. Его обнаружили работники Смилтского водохранилища. Полиция проводит расследование. Есть целый ряд версий, но знакомые девушки уверены, что смерть была насильственной, сообщает ЛНК.

19-летняя Виктория пропала в мае. Подозревают, что это ее тело нашли 19 октября.

"Когда мы закончили работу, надо было запустить и испытать насос около домика, мы пошли к домику и обнаружили тело", – сказал работник компании Kėdainių vandenys Гедиминас Каваляускас.

Тело было в стадии разложения, поэтому мужчина не сразу понял, что это человеческие останки.

"Коллега позвонил по номеру 112, а у меня ноги подкосились от увиденного", – рассказал Каваляускас.

Тело обнаружено в нескольких сотнях метров от дома, в котором жила девушка с дедушкой и бабушкой.

"Вокруг этого водохранилища косят траву, за ним присматривают, здесь ходят люди. Но там у откоса, где много кустов, видимо, не было видно. И сейчас я случайно заметил", – сказал работник.

В день исчезновения девушка вышла из дома только с телефоном и сказала, что скоро вернется.

"Но и через два часа не вернулась. Потом ей стали звонить, она не отвечала", - рассказали близкие.

Судя по тому, где найдено тело, это могло быть самоубийство.

Однако близкие и знакомые девушки эту версию отклоняют.

"Мы не верим, что она сама могла. Я не представляю, но надеюсь, что если это не самоубийство, виновных постигнет кара. Я не знаю, может ли молодой человек, который вышел из дома бабушки в 16 ч. и сказал, что сейчас вернется, покончить с собой", – сказала одна из родственниц покойной.

"Все с ней было хорошо, она была не из тех, кто замыкается в себе. Может, особенно не откровенничала, но, когда я ее видела в последний раз, она была веселой", - продолжила женщина.

"Может, кто-то и убил, не приведи Господь", – сказала соседка покойной.

Друзьям покойной не нравилась компания, в которой Виктория проводила немало времени.

По неофициальным данным, Виктория общалась с компанией, связанной с убийством Евы Страздаускайте.

"Кто-то ей звонил перед тем, как она вышла из дома, но никто не знает, кто звонил. Может, она с кем-то встретилась, какой-то конфликт возник. Конечно, никто ничего не знает, не видел", – сказала родственница девушки.

Полиция выясняет причину смерти покойной.

Близкие опознали ее по одежде, но эксперты еще ждут результатов ДНК. Судмедэксперты выясняют, не была ли смерть девушки насильственной.

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