Стрелявший в охранника Rimi мужчина свою вину не признает

21 октября в Вильнюсском участковом суде решается вопрос ареста подозреваемого в деле о нанесении тяжких телесных повреждений охраннику вильнюсского магазина Rimi. Напомним, что инцидент произошел 19 октября. Охранник попросил клиента магазина надеть маску или покинуть помещение. Delfi удалось узнать, что подозреваемый свою вину не признает и уверяет, что был вынужден защищаться.

Сообщалось, что инцидент произошел в минувший вторник после обеда в магазине Rimi, в Каролинишкес.

Конфликт произошел из-за нежелание покупателя надеть маску. Пытавшийся сбежать от охранника мужчина прострелил ему обе ноги.

Прокуратура сообщила, что дело переквалифицировано в нанесение тяжкого увечья опасным для других людей способом лицу, выполнявшему свою работу (7 и 10 ч. 135 ст. УК).

Однако адвокат подозреваемого Ренальдас Балютис сказал Delfi, что эта версия неверна.

"Позиция такова: мы не признаем подозрения, мы представили свою версию. Изложенная в СМИ версия неверна, – сказал он, но насчет представленной подзащитным версии распространяться не стал. – Фактические обстоятельства несколько иные, я не будут комментировать. Вчера мы дали показания, объяснили все фактические обстоятельства, по какой причине стрелял".

Прокуратура просит задержать подозреваемого на месяц.

Адвокат утверждает, что оснований для этого нет.

Балютис подтвердил, что его подзащитный стрелял в целях самообороны.

"Да, конечно, он защищался", – сказал он.

Напомним, что жуткая история произошла в Вильнюсе 19 октября. Конфликт из-за маски, которую не хотел надевать покупатель, разгорелся в магазине Rimi на ул. Л.Асанавичютес. Покупатель напал на охранника, потом бросился бежать. Охранник вызвал полицию и побежал за нарушителем порядка.

Увидев это, беглец вытащил пистолет и прострелил охраннику ноги. Практически в то же время к магазину подъехала полиция, и стрелок (1979 г.р.) был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал.

Пистолетом Glock он пользовался законно, у него было разрешение на оружие. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.

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