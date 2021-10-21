В Литве осталось всего два "красных" муниципалитета

На эпидемиологической карте Литвы – ухудшение положения. Варенский район окрасился в черный цвет. В Красной зоне остаются лишь два муниципалитета.

Еще вчера Варенский район был красной точкой, сегодня показатель заболеваемости там составляет 536,1 случаев на 100 000 жителей.

В красной зоне пока остается только Игналинский район (410,4) и Паневежский район (429,2).

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде, где показатель заболеваемости составляет 2224,0 новых случаев на 100 000 жителей и в Клайпедском районе - 1874,0 на 100 000 жителей.

В других крупных городах ситуация также неважная – в Шяуляй этот показатель составляет 1766,7, в Вильнюсе – 1446,6, а в Каунасе – 1378,2 новых случаев.

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