Погранслужба Литвы: на границе с Беларусью развернули 79 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники не позволили попасть в Литву из Беларуси 79 нелегальным мигрантам, пытавшимся перейти границу в неразрешенном месте.

Ни одного иностранца в Литву в среду не пустили, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Погранслужба сообщила, что вечером у Лаздийского района раздался выстрел на белорусской строне, через два часа в том же месте прозвучал еще один.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

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