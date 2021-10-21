"Delfi.Главное": локдаун в Латвии, COVID-19 атакует Украину, и как живут "IT-белорусы" в Литве?

В новом выпуске "Delfi.Главное" рассказываем о локдауне в Латвии, которая уходит на крантин до 15 ноября. Почему сложилась такая ситуация и как из нее собираются выходить наши соседи?

Вспышка и скоротечное распространение заболевости наблюдается и в Украине. Страна вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев. Эти темы обсуждаем с коллегами из Латвии и Украины Данутой Дембовской и Олегом Фея.

По данным Bloomberg, в феврале 2021 года из Беларуси в Литву переехало около 40 компаний и стартапов, которые перевезли не менее 900 человек. Люди продолжают активно переезжать, и счет уже идет на тысячи. В 2021 году в Литву из Беларуси прибыли 7279 человек.

Белорусские IT компании перевозят сотрудников в Литву или люди переезжают сами за безопасностью и ценностями демократического общества. Многие экспаты - это высококвалифицированные специалисты, которые оформляют официальное разрешение на работу в Литве - Blue Card.

По данным Департамента Статистики Литвы для упрощенного получения карты необходим доход не менее 1900 евро, с которого уплачиваются около 50% налогов. Таким образом Литва получает новые рабочие места, квалифицированных сотрудников, дополнительные налоговые отчисления и культурное многообразие.

Уже в первые три месяца 40% релокантов сталкиваются с трудностями в решении бытовых вопросов и непониманием ментальности другой страны, 34% – с эмоциональным напряжением и стрессом, около 45% ощущают тревогу, подавленность, нервозность и апатию.

Психологические аспекты переезда белорусов в Литву обсуждаем с авторами независимого исследования на тему психоэмоционального состояния IT релокантов из Беларуси Катериной Максимовой, психологом-консультантом, и

Екатериной Буйневич-Живица, кризисным психологом.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов

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