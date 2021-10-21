Глава МИД Литвы о ноте Беларуси: с преступниками сложно говорить на языке дипломатии

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя ноту протеста, которую Литва вручила в среду Беларуси, заявил, что "с преступниками" сложно говорить на политическом и дипломатическом языке.

В интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг министр сообщил, что в настоящее время контакты с Минском минимальны, так как он продолжает предпринимать "преступные действия, чтобы создать точки давления" на Евросоюз, Литву, Польшу и Латвию.

"Очевидно, что с преступниками, как мы их называем, говорить на каком-либо политическом и дипломатическом языке достаточно сложно. С преступниками обычно мы говорим в суде, тогда высказываются возражения, мы ожидаем наказания или хотя бы компенсации. Этот вариант не выкинут из повестки дня", - заявил Г. Ландсбергис.

Министр утверждает, что видит больше смысла в переговорах с авиакомпаниями и странами, откуда идут потоки мигрантов, которые затем направляются в Литву и другие соседние с Беларусью страны.

Комментируя заявления главы дипломатии Германии, что ключ к решению проблемы - в Москве, Г. Ландсбергис заявил, что не исключает, что "связи Германии с людьми в Кремле могут быть эффективны для убеждения Лукашенко".

"Однако нужно понять, какую мы заплатим цену, говоря с Путиным о Беларуси. Скорее всего, этой ценой будет какая-то государственность Беларуси. Нужно взвесить все пути. Мое предложение - если есть контакты с Кремлем, то просто попросить, чтобы они не вмешивались в дела Беларуси", - подчеркнул министр.

В среду Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста Беларуси в связи с неоднократными нарушениями госграницы. Нота была вручена после того, как в понедельник на участке границы в Друскининкайском самоуправлении белорусский пограничник подошел к знаку государственной границы Литвы.

Нелегально перешли границу Литвы с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы. Также с потоками нелегальной миграции сталкиваются Польша и Латвия. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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