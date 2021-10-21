Коронавирус в Литве: 3058 новых случаев и 28 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3058 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 28 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2364 человека. В целом за сутки было привито 6936 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1690 пациентов с COVID-19, почти на два десятка больше, чем сутками ранее. 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Статьи по теме: Литва быстро приближается к новому антирекорду: уже возможен сценарий декабря прошлого года

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1226,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 13,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5544 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!