Президент Литвы на Совете Европы предложит пересмотреть миграционную политку ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг посетит Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета. Там глава страны планирует внести предложения по пересмотру миграционной политики Евросоюза.

"На этой неделе на Европейском совете президент представит лидерам Европы предложения Литвы по изменению правовых актов, регламентирующих политику ЕС по вопросам миграции, получения убежища и охраны границы", - сообщает администрация президента.

Литва стремится к тому, чтобы правовые акты, регламентирующие миграционную политику, отражали ситуацию последних месяцев у восточной границы Евросоюза, создавая условия применять больше оборонных мер.

В этом году в Литву из Беларуси нелегально попали почти 4,2 тыс. мигрантов. Как Брюссель, так и Вильнюс обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Кроме того, Литва стремится получить финансирование ЕС на строительство забора на границе.

Администрация президента сообщает, что лидеры Европы также обсудят растущие цены на энергоносители, пандемию, подготовку к саммиту лидеров стран ЕС и стран Восточного партнерства.

Также будут обсуждаться конференция об изменениях климата в Глазго, подготовка к саммиту стран Азии и Европы, вопросы верховенства закона.

В четверг пройдет координационная встреча представителей Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Ирландии.

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