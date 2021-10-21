Вытеснение мигрантов СМИ не могут фиксировать из-за безопасности

Свободно фиксировать, как погранслужба разворачивает нелегальных мигрантов, прессе не разрешают из-за безопасности пограничников, тактических мотивов, заявил глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустам Любаев.

"Пока мы бы этого не очень хотели, чтобы фиксировались действия по недопущению. Это связано с двумя основными аспектами: безопасностью, (...) другой - связан с тактическими вещами", - сказал в среду журналистам Любаев.

Первый аспект связан с угрозами, которые получают пограничники.

Любаев отметил, что угрозы в его адрес его не удивляют, однако "часто звучат угрозы и в отношении других пограничников, которые участвуют в вытеснении мигрантов или в охране границы.

Он также добавил, что эти угрозы - средство воздействия спецслужб Беларуси.

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