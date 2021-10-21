Опрос: больше половины жителей Литвы не поддерживают новый налог на автомобили

Больше половины жителей Литвы не поддерживают налог на загрязнение окружающей среды автомобилями, таковы данные новейшего опроса, проведенного по заказу LRT.

Портал lrt.lt сообщает, что компания Norstat провела опрос 24 сентября – 17 октября. Его результаты показали, что такой налог не поддерживают 56% участников опроса, 33% считают, что такой налог нужен, а 12% не ответили на вопрос. Благоприятнее к этому вопросу подходили женщины (38%), а не мужчины (27%), а также молодежь 18–24 лет и люди старше 65 лет. Меньше всего налог поддерживают жители Литвы 45–54 лет.

Кроме того, благоприятнее этот налог оценили горожане, чем сельчане: соответственно 38% и 21%. В Вильнюсе введение такого налога одобряет почти половина участников опроса. Кроме того, налог чаще одобряют люди с высшим образованием, занимающие более высокие посты и люди с большими доходами.

Всего в опросе участвовали 1000 человек, почти 800 из них опросили по телефону, оставшуюся часть – по интернету. У участников опроса спрашивали, как они оценивают намерения ввести с 2023 года ежегодный налог на загрязнение окружающей среды для владельцев автомобилей.

Министерство охраны окружающей среды предлагает менять налог на загрязнение – увеличить налог на регистрацию и с 2023 года ввести новый налог. Налогом на загрязнение окружающей среды планируют облагать только ввозимые в Литву автомобили и первую их регистрацию.

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