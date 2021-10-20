Глава СОГГ: белорусские пограничники выталкивают мигрантов на территорию Литвы

В последнее время наблюдается рост нелегальной миграции, а должностные лица Беларуси выталкивают на территорию Литвы нелегальных мигрантов, которых не пустили в Польшу, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

"За последнюю неделю мы заметили рост потоков нелегальной миграции у границы с Беларусью. Теперь мы уже можем констатировать, что правоохранительные ведомства Беларуси начали переправлять нелегальных мигрантов, которые были не допущены на территорию Польши, к границе с Литвой. Проводится выталкивание этих нелегальных мигрантов на территорию Литвы", - сообщил в среду глава пограничной службы Литвы.

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