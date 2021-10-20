Прокурор просит суд взять ранившего охранника мужчину под арест

Мужчину, стрелявшего в охранника магазина Rimi, задержали сразу же после происшествия. На следующий день утром его допросили. Выслушав его, прокурор решил обратиться в суд с просьбой об аресте подозреваемого на месяц.

Прокуратура также сообщила, что дело переквалифицировано в нанесение тяжкого увечья опасным для других людей способом лицу, выполнявшему свою работу (7 и 10 ч. 135 ст. УК).

Напомним, что жуткая история произошла в Вильнюсе 19 октября. Конфликт из-за маски, которую не хотел надевать покупатель, разгорелся в магазине Rimi на ул. Л.Асанавичютес. Покупатель напал на охранника, потом бросился бежать. Охранник вызвал полицию и побежал за нарушителем порядка.

Увидевэто, беглец вытащил пистолет и прострелил охраннику ноги. Практически в то же время к магазину подъехала полиция, и стрелок (1979 г.р.) был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее в поле зрения полиции не попадал.

Пистолетом Glock он пользовался законно, у него было разрешение на оружие. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.

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