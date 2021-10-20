"Паспорт возможностей" примерно на 15% снизил потоки посетителей в ТЦ

Введенные с середины сентября ограничения на попадание в крупные торговые центры тем, у кого нет "паспорта возможностей", в среднем на 15% снизили потоки покупателей, показали данные Google о мобильности жителей.

С 19 сентября до 12 октября по сравнению с обычным периодом до пандемии (3 января - 6 февраля 2020 года), количество посетителей в торговых центрах снизилось на 13,5–16,5%.

Экономист Александр Изгородин считает, что такое яркое воздействие "паспорта возможностей" без сомнения будет означать потери для потребительского рынка.

"Уже в сентябре результат оборота розничной торговли может быть более скромным, чем ожидалось. "Паспорт возможностей" и будет тем единственным фактором, который с сентября ухудшит обороты потребления в Литве, так как другие основы потребления остаются крепкими - ожидания потребителей стабильные, зарплаты растут, уровень безработицы сокращается", - отметил А. Изгородин.

По его мнение, с введением "паспорта возможностей" Литва идет по пути Франции и Италии.

"Италия и Франция ввели ковид-паспорта в августе, что сразу отразилось на статистике потребления: темпы роста розничной торговли в Италии снизились с 7,9% в июле до 2,1% в августе. Во Франции торговый оборот в июле рос на 6%, а в августе упал на 2,1%", - добавил аналитик.

По решению правительства с 13 сентября доступ к большинству услуг и торговым точкам были ограничен для тех, у кого нет "паспорта возможностей".

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