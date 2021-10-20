"Задержан А. Радкевич, такую информацию нам подтвердил посол Литвы в Афинах, получив информацию от полиции Греции", - заявил министр.
Он добавил, что информация передана для проверки в прокуратуру и полицию Литвы.
Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил BNS, что А. Радкевич был задержан в Греции еще в середине сентября, однако полиция Греции указала фамилию задержанного немного иначе, поэтому некоторое время устанавливалась личность.
"Теперь уже личность установлена", – отметил глава полицейского ведомства.
Он также добавил, что суд Греции еще должен принять решение об экстрадиции А. Радкевича.
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