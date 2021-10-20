В Греции задержан осужденный за события 13 января украинец

Должностные лица Греции задержали осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина Украины Александра Радкевича, подтвердил в среду BNS министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис.

"Задержан А. Радкевич, такую информацию нам подтвердил посол Литвы в Афинах, получив информацию от полиции Греции", - заявил министр.

Он добавил, что информация передана для проверки в прокуратуру и полицию Литвы.

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил BNS, что А. Радкевич был задержан в Греции еще в середине сентября, однако полиция Греции указала фамилию задержанного немного иначе, поэтому некоторое время устанавливалась личность.

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"Теперь уже личность установлена", – отметил глава полицейского ведомства.

Он также добавил, что суд Греции еще должен принять решение об экстрадиции А. Радкевича.

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