Глава МВД Литвы: на внешней границе ЕС может быть 7 тыс иностранцев, желающих ее пересечь

На территории Беларуси, у внешней границы Евросоюза (ЕС), могут находиться около 6-7 тысяч мигрантов, но эти цифры меняются, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Цифры очень разнятся, польские службы предоставляют одни, наши службы - другие. Их может быть около 6-7 тысяч, но сегодня никто не может сказать точно, потому что появляются новые направления, организуются новые рейсы, упрощается процедура выдачи виз, а это говорит о том, что режим Лукашенко не отступает", - сказала министр.

В среду правительство рассмотрит пакет поправок, касающихся судьбы нелегальных мигрантов после истечения шестимесячного срока содержания под стражей, предусмотренного законом. Поправки позволят в некоторых случаях ограничивать свободу мигрантов после истечения срока их задержания и без судебного постановления.

По истечении шестимесячного периода задержания мигранта, но до завершения рассмотрения прошения о предоставлении убежища, мигрант не будет подвергаться ограничениям на передвижение, если только он не представляет угрозы безопасности. Однако, при выявлении риска побега, возможности, что он скроется или представляет угрозу нацбезопасности, его могут задержать на более длительный срок.

"Мы предлагаем, чтобы через шесть месяцев решение по каждому мигранту принималось индивидуально - с учетом риска побега, возможности того, что он скроется, угроз национальной безопасности. Власти смогут решить, продлевать ли ограничение передвижения", – сказала о поправках А. Билотайте.

Министр подчеркнула, что Департамент миграции уже обработал около трети всех заявлений о предоставлении убежища от нелегальных мигрантов, около 300 человек отправляются в страны происхождения.

"Треть всех ходатайств о предоставлении убежища уже рассмотрена, я считаю, что Департамент миграции работает очень эффективно, и у нас будет результат. Насколько мне известно, около трехсот человек уже вернулись в страны происхождения", – заявила в среду журналистам в правительстве А. Билотайте.

Она сказала, что заявления о предоставлении убежища обрабатываются большим количеством работников, при этом еще 56 сотрудников трудоустроены в Департаменте миграции, а еще 25 сотрудников для этой работы делегировало Министерство иностранных дел.

В этом году через границу с Беларусью в Литву проникли почти 4,2 тысячи нелегальных мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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