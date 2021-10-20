Глава МИД Литвы сомневается в том, что страна могла бы быть медиатором в споре Польши и ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис положительно оценивает предложение президента страны Гитанаса Науседы решать спор Польши и Евросоюза путем посредничества, но сомневается в том, что Литва может быть медиатором.

"Я думаю, что посредничество – это очень хорошее предложение, правильное направление. Перевес к тому или иному варианту, при котором та или иная сторона будет предполагаемым победителем, вероятно, не будет подходящим ни для ЕС, ни для Польши", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в среду, акцентируя важность компромиссного решения.

Однако предложение президента о том, чтобы Литва стала этим посредником, по мнению Г. Ландсбергиса, может не получить поддержки в Евросоюзе, поскольку Литва рассматривается как предвзятая из-за ее тесных отношений с Польшей.

"Я не уверен, что Литва могла бы быть таким посредником. Я думаю, что в ЕС нас видят как немного субъективных из-за наших исторических связей и стратегического партнерства с Польшей, и из-за мнений, которые довольно часто озвучиваются из Литвы, а нам здесь нужен нейтральный арбитр", – рассуждал министр.

Во вторник после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент Литвы Науседа заявил, что спор между Польшей и ЕС о верховенстве права сообщества может иметь трагические последствия, и единственный способ разрешить кризис – найти компромисса.

Он акцентировал, что Литва готова выступить в роли медиатора.

В октябре Конституционный трибунал Польши заявил, что существует верховенство Конституции Польши (...) над правом Евросоюза. В постановлении конституционного суда также отмечается, что часть статей договора ЕС не согласуются с Конституцией страны.

Трибунал также предупредил органы ЕС не действовать "за пределами собственной компетенции" и не вмешиваться в реформы судебной системы Польши, которые создают основное напряжения в отношениях Варшавы и Брюсселя.

До оглашения постановления Трибунала ЕС предупредил, что это может иметь последствия в вопросе еще не утверждённых Брюсселем выплат, которые Польша получит из Фонда восстановления Европы после пандемии.

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