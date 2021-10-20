Предупреждение: в скором времени в Литве пойдут кислотные дожди

"Мы жили скучно. Сейчас станет интереснее", – пишут модераторы группы "Погода и климат в Литве" на фейсбуке. По их словам, вскоре в Литве пойдут кислотные дожди.

"Уже давно в прогнозах не было таких сильных порывов ветра. Завтра прогнозируют порывы ветра до 20 м/с, послезавтра до 30, а в субботу 32 м/с (115 км/ч)! Н мы забегаем событиям за глаза. В Европу идет злой циклон (зона низкого давления), а с ним и теплая погода (аномальная погода; завтра и послезавтра будет до 16-17 градусов), дождь и... диоксид серы с вулкана на острове Палма (Канарские острова), – сообщают модераторы группы.

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По их словам, согласно данным модели, шлейф извергаемого вулканом газа распространится над Испанией, Францией, Германией, Польшей и дойдет до Литвы.

На составленной шкале видно, что темно-красный - это самая большая концентрация SO2, поэтому должны задуматься люди, у которых есть какие-либо проблемы с дыханием.

"Влияние диоксида серы на здоровье зависит от концентрации в воздухе. Он раздражает органы дыхания, слизистую глаз, может вызвать кашель. Пожилые люди, дети, люди с болезнями сердца и сосудов входят в число тех, кому вредно дышать таким воздухом. Но хотим успокоить вас. Обычно такие загрязнения, если они приходят издалека, остаются в высоких слоях атмосферы и до поверхности земли не добираются. Тем более что концентрация SO2 увеличится на сутки (пик ожидается завтра вечером). И снова попугаем... Именно в то время большая концентрация SO2 будет как раз над нашим регионом, будет облачно. Прогнозируют дождь, поэтому очень вероятно, что будет идти кислотный дождь", - сообщают модераторы группы "Погода и климат в Литве".

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