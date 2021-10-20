Ландсбергис: борцы против вакцинации выступают за высокую смертность

Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис оценил решение оппозиции обратиться в Конституционный суд в связи с введенным правительством "паспортом возможностей".

"Мне кажется, люди, которые борются против призывов к вакцинации, высказываются за то, чтобы как можно больше людей умерло. Это такое очень грубое обстоятельство. Все, что мы вчера видели в парламенте, – нежелание поддерживать решения правительства, по сути, я думаю, этим людям не нравится большая ответственность за каждого из нас, За Литву, если людей оставляют непривитыми", – сказал Ландсбергис.

Напомним, что группа оппозиционных депутатов обратилась в КС с просьбой оценить, не противоречит ли введение "паспорта возможностей" Конституции, сообщало агентство BNS.

Депутаты считают, что "паспорт возможностей" не только разделяет людей, дискриминирует отдельные группы, но и ограничивает права на обучение, выбор работы, право выбора, свободу хозяйственной деятельности, право на получение услуг.

Депутаты также поднимают вопрос пропорциональности и законности ограничений.

Обращение в КС подписали 36 депутатов Литовского союза крестьян и зеленых, Партии труда, Партии регионов и социал-демократов.

"Ажиотаж власти и неспособность выбора превентивных мер - это не то, что обосновывает меры, ограничивающие права человека, пропорциональность или гарантирует их законность. Напротив – такие высказывания показывают нашу правоту, когда мы сомневаемся в обоснованности документа, его необходимости в демократическом обществе и пропорциональности", – сказала депутат Агне Ширинскене.

Депутаты просят КС рассмотреть их обращение в спешном порядке.

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