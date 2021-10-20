С пятницы в магазины Lidl будут пускать клиентов только с "паспортом возможностей"

С пятницы во всех магазинах торговой сети Lidl в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортом возможностей". Решение было принято с учетом требования Минздрава с пятницы ограничить поток клиентов из расчета 30 кв. м на одного посетителя. Если магазины принимают только клиентов с "паспортом возможностей", такое ограничение не действует. До сих пор магазины Lidl принимали всех клиентов, поскольку их площадь не превышает 1500 кв м.

"Мы оценили оба варианта. Сейчас мы проверяем "паспорт возможностей" в трех магазинах. Результаты их деятельности показали, что люди привыкли к переменам и охотно пользуются "паспортом возможностей". Мы также помним, сколько неудобства людям доставляло регулирование потоков во время карантина, поэтому мы считаем более рациональным решение принимать только клиентов с "паспортом возможностей", – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Руссев-Пейне.

С пятницы документы у клиентов будут проверять охранники магазина.

В Литве работает 59 магазинов сети Lidl.

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