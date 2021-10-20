Литву посетит известный антрополог Бируте Галдикас, проведет публичную лекцию

В среду в Литву прибывает всемирно известный антрополог литовского происхождения Бируте Галдикас.

В Университете им. Витаутаса Великого отметят 50-летие ее деятельности.

По этому случаю исследователь выступит с публичной лекцией, встретится с представителями университетской общественности, примет участие в Форуме Общины литовцев мира, сообщили в университете.

Б. Галдикас также посетит Факультет естественных наук Университета им. Витаутаса Великого - профессор поделится своими исследованиями с докторантами и другими учеными, прочитает лекцию студентам.

На четверг запланирована встреча профессора со студентами каунасского университета из Индонезии.

В понедельник, 25 октября, Б. Галдикас прочтет публичную лекцию в Научно-исследовательском центре Университета им. Витаутаса Великого.

В этом году исполняется полвека с момента, когда Б. Галдикас основала первый центр наблюдения за орангутанами в национальном парке Танджунгпутинг на острове Борнео, в Индонезии. В этом центре она и по сей день продолжает свою природоохранную деятельность.

Она не только стремится сохранить естественную среду обитания приматов, обеспечить их выживание как вида, но и пропагандирует в мире значение сохранения живой природы для будущих поколений.

Еще в 1980 году в лекциях Галдикас подчеркивала связь между появлением ВИЧ и вырубкой лесов в Африке. И сегодня она не сомневается в том, что кризис нынешней пандемии коронавируса является следствием уничтожения дикой природы, говорится в сообщении Университета Витаутаса Великого.

Университет Витаутаса Великого номинировал Б. Галдикас, Джейн Гудолл, Дайану Фоссей на Нобелевскую премию мира "за то, что они посвятили свою жизнь исследованию больших обезьян, сохранению биоразнообразия, защите окружающей среды, равенству женщин и тому, чтобы вдохновлять молодёжь защищать нашу планету".

Жизнь и работа Б. Галдикас описаны в шести книгах, о ней сняты документальные фильмы в Индонезии, Японии, США, Франции, Италии, Австралии. Различные ее награды включают Всемирную премию Организации Объединенных Наций, премию Бауэра "Герой Земли" и прочие.

Профессор также возглавляет Международный фонд патронажа над орангутангами, который действует в США, Австралии, Индонезии, Великобритании и в настоящее время создается в Литве.

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