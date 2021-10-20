В Сантаришкской клинике лежат десять детей с COVID-19

В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 среди детей. На данный момент в Сантаришкской клинике лежат 10 детей, один из них - в реанимации. Об этом рассказала заведующая детским инфекционным отделением Инга Ивашкявичене.

По словам Ивашкявичене, маленькие пациенты разного возраста - от 11 месяцев до 16 лет.

"Один нуждается в кислородной терапии. Состояние у всех средней степени тяжести, у некоторых есть сопутствующие проблемы или осложнения, вторичные бактериальные инфекции. Поэтому их кладут в стационар, амбулаторного лечения недостаточно", – сказала врач.

Ивашкявичене рассказала, что в отделении интенсивной терапии находится маленький ребенок, у которого есть сопутствующие заболевания.

Все госпитализированные дети непривиты, однако по возрасту привиты могли быть лишь двое. К сожалению, и они не были привиты. Почти все дети заразились от своих родителей. Есть и дети, родители которых привиты. Таких детей обычно заражают братья или сестры, которые ходят в образовательные учреждения.

"Однако больше всего детей из непривитых семей, – сказала Ивашкявичене. – Мы видим, что болеют семьями. Заболевают взрослые, от них заражаются дети".

С начала пандемии в больнице всегда бывало 5-6 детей с ковидом. По словам врача, ситуация напряженная, но не трагическая – места для детей в больнице есть. Врач предупредила, что от COVID-19 не спасут ни рыбий жир, ни витамины. Единственное, что поможет – гигиена рук, маски, дистанция и вакцина.

У ребенка, который лежит в реанимации, есть тяжелые сопутствующие заболевания.

"Все люди, включая детей, у которых есть сопутствующие заболевания, могут болеть коронавирусом в тяжелой форме. Все уверены, что дети легко переносят болезнь. Но это не всегда так", – сказала врач.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!