Коронавирус в Литве: 3331 новый случай и 11 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 3331 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Это крупнейшее суточное число новых случаев в этом году – больше фиксировалось лишь в декабре прошлого года.

Все скончавшиеся за исключением одного не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1956 человек. В целом за сутки было привито 5520 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1669 пациентов с COVID-19, на три десятка больше, чем сутками ранее. 157 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1186,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 13%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5511 человек.

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