В правительстве – поправки к закону о правах мигрантов после истечения срока задержания

Правительство Литвы в среду рассмотрит поправки к закону, которые предусматривают возможность ограничения свободы мигрантов в определенных случаях после окончания срока задержания и без решения суда.

Поправки также законодательно проводят различие между просителями убежища и нелегальными мигрантами и ускоряют процедуры подачи жалоб.

Дальнейшее ограничение свободы

Поправки, внесенные Министерством внутренних дел, предусматривают, что по окончании шестимесячного периода задержания мигранта, если в течение этого срока не завершится рассмотрение его заявления о предоставлении убежища, мигрант не будет подвергаться ограничениям на передвижение в случае, если он не представляет никакой угрозы.

Такие ограничения также не будут применяться к не представляющим угрозу нелегальным мигрантам, по вопросу убежища которых принято окончательное отрицательное решение.

В случаях, когда должностные лица определяют риск побега или бегства мигранта, решением Департамента миграции или Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) его могут поселить с ограничением свободы передвижения на срок еще до шести месяцев.

По утверждению министерства, при наличии других оснований для задержания, установленных законом, таких как угроза государственной безопасности или умышленное злоупотребление процедурой предоставления убежища, СОГГЛ может обратиться в суд с просьбой о санкции на задержание незаконного мигранта или о применении меры, альтернативной задержанию. Суд может продлить задержание мигрантов на срок до 18 месяцев.

Закон о правовом статусе иностранцев сейчас предусматривает, что в случае войны, чрезвычайного положения, экстремальной ситуации лица, просящие убежища, могут быть задержаны на срок до полугода до рассмотрения их ходатайств.

По истечении шести месяцев ведомства Литвы могут обратиться в суд с заявлением о дополнительных ограничениях передвижения нелегального мигранта. Суд может продлить срок содержания под стражей до 18 месяцев.

Ускорение процедур

Поправками к закону также стремятся разделить процедуры для лиц, ищущих убежища, и нелегальных мигрантов. Решения по нелегальным мигрантам будут приниматься СОГГЛ, а в случае просителей убежища - Департаментом миграции.

Министерство внутренних дел с его новыми поправками к закону также предлагает более быструю процедуру рассмотрения жалоб.

По сообщению МВД, в настоящее время мигранты могут обжаловать в досудебном порядке (в Коллегиальном органе Департамента миграции, а затем в Окружном административном суд) только решения Департамента миграции о непредоставлении убежища, а жалобы на возврат, высылку и запрет на въезд рассматривают суды двух инстанций: окружной административный суд и Главный административный суд Литвы.

Предлагается, чтобы во время экстремальной ситуации все вышеперечисленные решения обжаловались в досудебном порядке - то есть все жалобы будут рассматриваться Департаментом миграции или коллегиальными органами СОГГЛ, а также окружным административным судом.

По заявлению министерства, это сократит процедуру со 148 до 81 дня и ускорит решение вопроса о правовом статусе иностранца.

В этом году в Литву через границу с Беларусью в Литву попали почти 4,2 тыс нелегальных мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в стране объявлена экстремальная ситуация.

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