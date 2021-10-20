В ночь на четверг дожди пройдут лишь местами. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 9-14 градусов тепла.
В четверг днем осадки прогнозируют во многих районах. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.
В пятницу перемен не ожидается. Осадки прогнозируют на большей части территории Литвы. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 4-9, а днем 7-12 градусов тепла.
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