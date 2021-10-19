В Вильнюсе ранен охранник магазина, попросивший покупателя надеть маску

Во вторник в Вильнюсе был ранен охранник магазина Rimi, попросивший покупателя надеть маску.

По предварительным данным, в 15.15 ч. в магазин пришел мужчина без маски. Охранник попросил его надеть маску, поскольку в Литве действует такое правило.

Мужчину эта просьба разозлила, он бросился на охранника. Охранник вызвал полицию, однако мужчина не захотел ждать приезда полицейских и пытался бежать. Охранник магазина побежал за ним, а беглец вытащил пистолет и выстрелил в охранника.

Полиция задержала подозреваемого (1979 г.р.). Выясняется, есть ли у задержанного право на ношение оружия.

Пострадавший охранник (1983 г.р.) был доставлен в больницу. По предварительным данным, он ранен в обе ноги, в первом случае пуля прошла навылет, во втором сломана кость.

В 17.23 ч.: представитель Rimi Габриэле Шеренене подтвердила информацию о раненом охраннике.

На вопрос, много ли конфликтных ситуаций возникает из-за введенных ограничений, Шеренене ответила, что они бывают.

"В первые недели, когда начали проверять "паспорт возможностей" в больших магазинах, были конфликты, которые перерастали в агрессию, были столкновения, они не носили массовый характер, но были, - сказала она и прибавила. - Сегодняшнее происшествие - исключение".

Ранен охранник компании Grifs AG. Глава компании Витаутас Крягжде сказал Delfi, что пострадавшего прооперировали, его состояние стабильное.



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