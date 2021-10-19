Советник Шимоните: если ситуация не будет улучшатся, будем вводить ограничения

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене сказала Delfi, что, если ситуация не будет улучшатся, будут вводить ограничения.

"Когда мы видим ситуацию, уже думаем о дополнительных мерах. Уже появилась информация о том, что больше всего новых случаев фиксируют в школах и образовательных учреждениях. Поэтому попытаются пресечь распространение вируса в этом звене. Не говорят о карантине или чем-то подобном, речь идет о возможности продлить каникулы", – сказала Гудлявичене.

Она заметила, что дети в школе смешиваются минимум с 30-ю разными домашними хозяйствами.

"Кроме того, даже больных детей возят дедушкам и бабушкам, чтобы они за детьми присмотрели. Так вирус распространяется в семьях. И так идет распространение. Хуже всего, что снова страдают люди старшего возраста, среди которых много непривитых. Страдают именно дедушки и бабушки. Поэтому обсуждают одну из мер - продление каникул", – прокомментировала Гудлявичене высказанную вчера идею.

По ее словам, надо также решать вопрос магазинов.

"Казалось бы, эту проблему должен был решить "паспорт возможностей", люди привитые или переболевшие, которых больше чем непривитых, могли бы собираться в больших магазинах, а непривитые - в маленьких. Но получилось все наоборот – все стали ходить в маленькие магазины: и привитые, и непривитые. Поэтому вводится ограничение площади на одного покупателя", – заметила собеседница.

Она напомнила, что торговцы должны были следить за потоками, за ношением масок, но этого нет. "Значит, надо дополнительно ограничить площадь на одного человека, вводить регулирование", – продолжила советник Шимоните.

Она считает, что снизить количество новых случаев поможет старт ревакцинации взрослого населения.

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