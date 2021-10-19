Генпрокурор Литвы: исследуется черный ящик принудительно посаженного в Минске самолета Ryanair

В ходе расследования принудительной посадки самолета Ryanair выполняется исследование черного ящика, сообщила во вторник генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

"Есть черный ящик - идет расследование, отправлен в США", - сказала она журналистам во вторник.

"Подозреваемых нет, отправлено ходатайство о правовой помощи в Беларусь с просьбой предоставить требуемые документы", - добавила она.

Расследование идет в сотрудничестве с должностными лицами Польши.

Прокуратура начала досудебное расследование после того, как 23 мая власти Беларуси направили самолет, летевший из Афин в Вильнюс, в Минск и посадили его в аэропорту города.

Литовские правоохранительные органы проводят расследование по статьям, предусматривающим ответственность за захват самолета и запрещенное международным правом обращение с людьми.

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