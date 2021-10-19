Минздрав ужесточает требования для магазинов, работающих без "паспорта возможностей"

В Литве уровень заболеваемости COVID-19 растет, поэтому по решению главы Минздрава вводятся дополнительные ограничения для мест торговли, где у покупателей не проверяют наличие "паспорта возможностей". В таких магазинах и на таких рынках должны обеспечить 30 кв. м на одного покупателя. Это требование вступает в силу с 22 октября 2021 года.

Это ограничение будет касаться магазинов площадью меньше 1500 кв. м, в которых у покупателей не проверяют наличие "паспорта возможностей".

Если такой магазин решит проверять у покупателей "паспорт возможностей", то ему не придется выполнять требование определенной торговой площади на одного покупателя. О своем решении магазин должен уведомить Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

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