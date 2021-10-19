Парламент определился: за тесты на COVID-19 будут платить сами непривитые работники

Парламент Литвы окончательно определился – с 1 декабря 2021 года за обязательные тесты на COVID-19 будут платить сами непривитые работники (их делают каждые 7–10 дней). Если у человека небольшая зарплата, тесты обойдутся и в 1/10 часть зарплаты. Предложение оппозиции оставить бесплатные тесты или отсрочить введение нового порядка было отклонено.

За такое предложение проголосовали 65 депутатов, против - 2, еще трое воздержались. Эту поправку еще должен одобрить президент Литвы Гитанас Науседа.

Оппозиция пыталась сорвать голосование, ее члены достали карточки, но голосов хватило, в голосовании участвовал 71 депутат (минимум для кворума).

Согласно поправкам, за обязательные тесты будут платить работники или по обоюдной договоренности - работодатель. В тех случаях, когда человек не может прививаться по медицинским показаниям, тесты оплачивает государство.

Новый порядок начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Тест на антигены в лаборатории стоит от 20 евро (Минздрав указал, что эти тесты должны стоить 13 евро). В месяц придется сделать минимум три теста, значит, потребуется заплатить 40-70 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!