На фоне ухудшения ситуации в Литве готовят новый пакет правил для школьников

Даже на фоне наряженной эпидемиологической ситуации Министерство науки, образования и спорта Литвы выступает за продолжение контактного обучения школьников. Однако сейчас обсуждается вопрос дополнительной недели к каникулам и введение масок в начальной школе.

Больше половины всех очагов Covid-19 фиксируют в образовательных учреждениях. Планировалось добавить одну неделю к осенним каникулам.

Канцлер министерства Юлюс Лукошюс в передаче "Утро на Delfi" сказал, что министерство выступает за контактное обучение.

"Мы рады, что учеба до сих пор продолжается. Я понимаю, что в образовательных учреждениях фиксируют большие цифры. Это естественно, ведь проверяется почти половина учеников Литвы, значит, находим немало и бессимптомных случаев", – заметил канцлер.

Он сказал, что для предотвращения распространения болезни действуют комплексные меры.

"это и состояние помещений: свежий воздух, чистые поверхности, кроме того, в школах регулируют потоки", – заметил Лукошюс.

Он сказал, что в тех случаях, когда в конкретном классе, потоке или школе ситуация значительно ухудшается, можно на 7-14 дней перейти на удаленку. По словам канцлера, конкретные решения принимает руководство школы.

"Школы работают контактным способом. 99% всех детей сейчас находятся в классах. Думаю, это хороший результат", – заметил Лукошюс.

"В Литве тестируют около 46% учеников. В одних классах больше, в других - меньше", – продолжил он, заметив, что министерство не поддерживает идею обязательного тестирования детей.

Канцлер заверил, что на данный момент вопрос удаленного обучения не обсуждается.

"Обязательное тестирование надо назвать путем к удаленке, поскольку часть родителей не согласится, тогда их дети не смогут посещать школу. Поэтому мы против обязательного тестирования, чтобы не было удаленки", – заметил Лукошюс.

Министерство пока еще не исключает вариант удлинения осенних каникул.

"Решение еще не принято, но как вариант его не исключают. Просто мы хотим проверить, на пользу ли такая идея в контексте управления пандемией", – сказал канцлер, заметив, что решение примут в середине этой недели.

"Каникулы раньше не начнутся, но, возможно, закончатся позже", – продолжил Лукошюс.

По его словам, могут рассмотреть вопрос ношения масок в начальной школе.

"Мы об этом говорили, что с определенного момента можем ввести маски в начальной школе. Пока этого обязательства нет. Может, и будет такое предложение", – сказал он.

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