На Неменчинском шоссе автомобиль насмерть сбил человека

19 октября на Неменчинском шоссе, в деревне Мишконис, автомобиль насмерть сбил 30-летнего мужчину.

По данным полиции, о ДТП сообщили в 10.15 ч. Сообщалось, что автомобиль Audi сбил человека.

Приехавшие на место происшествия врачи пострадавшему ничем помочь не могли, он скончался на месте.

Несчастье произошло на регулируемом светофором перекрестке. По предварительным данным, молодой человек бежал через дорогу на красный свет.

Точную причину ДТП устанавливает полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!