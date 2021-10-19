Изменения на эпидемиологической карте Литвы: один муниципалитет вышел из черной зоны

По данным Департамента статистики за 19 октября, на эпидемиологической карте Литвы снова три "красных" муниципалитета.

Все остальные муниципалитеты находятся в черной зоне COVID–19.

В красной зоне пока остается Паневежский район (380 случаев на 100 000 жителей за 14 дней), Игналинский район (396) и Варенский район (428). В Паневежском районе количество новых случаев растет, а в Игналиснком и Варенском сокращается.

Хуже всего ситуация в Клайпеде - на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 1806 случаев.

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