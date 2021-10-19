Профсоюз работников вильнюсского общественного транспорта объявляет бессрочную забастовку

Профсоюз работников "Вильнюсского общественного транспорта" с 8 ноября объявляет бессрочную забастовку, информировал председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс.

"В понедельник собрался совет, он принял решение по времени и форме забастовки. Бессрочная забастовка объявляется с 8 ноября", – сказал он.

По словам Маркявичюса, 19 октября предупреждение о забастовке вручат руководству муниципальной компании. Обе стороны в течение трех дней должны согласовать, как будут предоставляться услуги во время забастовки.

"Если в течение трех дней стороны не договорятся, то вопрос будет решать комиссия по спорам", – сказал глава профсоюза.

На прошлой неделе 747 из 769 участников голосования проголосовали за забастовку. В этот профсоюз входят 1200 работников. По закону, забастовку можно проводить, если "за" проголосует четверть членов профсоюза.

Профсоюзы требуют на 10% увеличить зарплату работников и улучшить условия труда, например, предоставить время для обеденного перерыва.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что запланированная забастовка - политическая акция, а профсоюз выступает против изменения системы мотивации работников (планируется больше внимания уделять новым работникам и тем работникам, которые хорошо работают).

Всего в компании "Вильнюсский общественный транспорт" работает 1900 человек.

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