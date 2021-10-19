Минздрав: бустерной дозой могут привиться все жители Литвы

С 19 октября все жители Литвы старше 18 лет, которые были привиты от COVID-19 больше 180 дней назад, могут привиться бустерной дозой вакцины, сообщает Минздрав.

Такое решение было принято с учетом исследования срока действия иммунитета, который дает вакцина, а также рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств и рекомендаций литовских экспертов.

Регистрироваться на бустерную дозу вакцины можно в обычном порядке: по интернету www.koronastop.lt или по номеру 1808. Привиться можно и у семейного врача.

Жители, привитые Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria будут ревакцинированы вакциной Comirnaty, а Janssen смогут выбирать между Janssen и Comirnaty.

Людям с хроническими заболеваниями по решению врачей третью дозу могут назначить раньше чем через 180 дней.

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