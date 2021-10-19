Прогноз: циклон принесет в Литву дождь и тепло

Во вторник погоду на востоке обусловит уходящая зона высокого давления, а западная часть страны окажется в зоне приближающегося циклона.

На востоке страны появится больше облаков, однако до ночи будет без осадков. Воздух прогреется всего до 7–10 градусов тепла. На западе будет облачно. Около полудня к взморью придут дождевые облака, пойдет дождь. До вечера небольшие осадки охватят всю западную Литву. На западе будет 6–9 градусов, в Вильнюсе будет до 9 градусов, без осадков.

В среду ночью по всей Литве пройдет сильный дождь, в Жемайтии возможен ливень. Ночью будет 3–8 градусов тепла, заморозков не ожидается. Днем в большинстве районов также пройдут дожди, особенно интенсивные осадки ожидаются на востоке и на севере страны. Будет дуть сильный южный или юго-западный ветер. Днем будет 11–16 градисов тепла, теплее будет на юго-западе.

В четверг ночью местами пройдут небольшие осадки, днем сильный дождь снова пройдет во многих районах. Снова ожидается сильный ветер, зато будет тепло: ночью 9–14, днем 12–16 градусов тепла.

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