Служба занятости Литвы: растет число желающих переквалифицироваться

Изменения на рынке труда Литвы после карантина и проявляющийся дефицит работников побуждают жителей к переквалификации, утверждает Служба занятости. По ее данным, в сентябре, по сравнению с августом, в 2,2 раза больше людей участвовали в программах переквалификации.

Учиться начали 802 человека (год назад – 161). Этой возможностью воспользовались 42,5% долговременных безработных, а наиболее популярной она была среди людей старше 45 лет (37,1%).

Чаще всего безработные выбирали профессии водителей, младших медицинских и социальных работников, помощников. Наиболее популярными остаются и квалификации учетчика, повара, косметолога.

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