400 км забора на границе с Беларусью готовы возводить 12 компаний

Забор длиной в 400 километров на границе Литвы с Беларусью хотели бы возводить 12 компаний, сообщила госэнергокомпания Epso-G.

Столько компаний подали заявки в конце сентября на конкурс подрядчика строительства забора почти на 120 млн евро.

Договор с компаниями, которые предложат лучшие условия, планируется подписать в ноябре, а работы планируется завершить до сентября следующего года.

Работы первого этапа в 108 километров на наиболее уязвимом участке границы с Беларусью проводит компания Tetas группы Epso-G. В данный момент прокладывается концертина, а в конце октября рядом начнут возводить и другие сегменты забора, которые поставят польские и голландские производители.

Все работы Tetas планирует завершить до конца апреля 2022 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!