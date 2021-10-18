Рынок подержанных автомобилей в этом году снизился на 2,6%

В Литве в январе-сентябре было зарегистрировано 109 600 ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 2,6% меньше, чем то же время в прошлом году (112 600).

Средний возраст автомобиля составил 11,2 лет. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 70,3% (в прошлом - 66,4%), объявила компания AutoTyrimai на основании данных госпредприятия Regitrа.

За девять месяцев в стране было произведено 145 000 операций по смене владельца подержанных автомобилей, на 12,1% меньше, чем в то же время в прошлом году (почти 165 000). Средний возраст автомобилей, которые сменили владельца был 14 лет.

Только в сентябре в стране зарегистрировано около 13 700 подержанных автомобилей – на 0,5% меньше, чем в сентябре 2020 года (13 600). За прошлый месяц 17 800 подержанных автомобилей сменили владельца - на 3% больше, чем в прошлом сентябре (17 300).

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