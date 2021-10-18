В вильнюсском автобусе обнаружено тело мужчины со шприцем в руке

ru.DELFI.lt

17 октября, в 20.35 ч., в Вильнюсе, в автобусе на ул. Блинджю, был обнаружен мужчина 30-40 лет в бессознательном состоянии со шприцем в руке. Он скончался во время оказания медицинской помощи.

Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!