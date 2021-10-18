Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве были выявлены 1468 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 11 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 227 человек. В целом за сутки было привито 452 человека.

В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с COVID-19, на полсотни больше, чем сутками ранее. 161 из них находится в реанимации

За минувшие сутки в стране выполнено 5000 молекулярных (ПЦР) тестов и 4200 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1129 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 12,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5456 человек.

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