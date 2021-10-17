Мэр Вильнюса приглашает на субботник: будут сажать деревья на проспекте Конституциёс

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 30 октября приглашает вильнюсцев на субботник - на проспекте Конституциёс на месте, где был асфальт, осадят 80 деревьев и 800 кустов. Сейчас компания Grinda убирает асфальт на лишней полосе дороги и готовит почву для посадки растений.

"приглашаю вместе создавать Зеленую волну – собираемся 30 октября, в 10.30 ч. Саженцы и лопаты будут, будет и веселье!" – приглашает мэр.

Сообщают, что проспект Конституциёс меняется и в скором времени станет примером зеленой волны.

Каждый километр проспекта будет радовать деревьями, кустами и вьющимися растениями: зелеными насаждениями отделят не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки, а на некоторых участках - полос, ведущие в противоположных направлениях.

В ближайшие несколько лет на проспекте станет меньше асфальта и плиток, появится больше зеленых насаждений. Изменится ширина проезжей части – ее сузят с 3,7 м до 3 м.

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